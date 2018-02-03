18:14 | ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Линдси Вонн выиграла третий старт в сезоне


Американка Линдси Вонн победила в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Гармиш-Партенкирхене. Для олимпийской чемпионки-2010 это третья победа в текущем сезоне.

Гармиш-Партенкирхен (Германия)

Кубок мира

Женщины

Скоростной спуск

1. Линдси Вонн (США) - 1.12,84

2. София Годжа (Италия) - 1.12,86

3. Корнелия Хюттер (Австрия) - 1.12,97

4. Брези Джонсон (США) - 1.13,18

5. Анна Файт (Австрия) - 1.13,31

6. Лара Гут (Швейцария) - 1.13,50

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/alpine_skiing/ratings/2017-2018/

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