Линдси Вонн выиграла третий старт в сезоне

Американка Линдси Вонн победила в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Гармиш-Партенкирхене. Для олимпийской чемпионки-2010 это третья победа в текущем сезоне.
Гармиш-Партенкирхен (Германия)
Кубок мира
Женщины
Скоростной спуск
1. Линдси Вонн (США) - 1.12,84
2. София Годжа (Италия) - 1.12,86
3. Корнелия Хюттер (Австрия) - 1.12,97
4. Брези Джонсон (США) - 1.13,18
5. Анна Файт (Австрия) - 1.13,31
6. Лара Гут (Швейцария) - 1.13,50
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/alpine_skiing/ratings/2017-2018/