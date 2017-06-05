Леонид Мельников: "Все члены команды должны стремиться к олимпийским медалям"

Глава Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников побывал в гостях у "СЭ", где рассказал об итогах предолимпийского сезона и ожиданиях от олимпийского, а также об импортозамещении, первом в истории страны этапе Кубка мира, лыжах Хорошилова, клюшке Ковальчука и даже скрипке Ванессы Мэй.

– На какие мысли вас наводят результаты завершившегося предолимпийского сезона?

– Мы провели хороший сезон. Александр Хорошилов подтвердил свой уровень, показал лучший в истории российских горных лыж результат – пятое место на чемпионате мира. До медали не хватило 0,11 секунды. Мы анализировали это выступление, много обсуждали – можно ли было лучше. Я считаю итог закономерным. Сколько Саня заслужил, столько получил. Три года он входит в мировую элиту слаломистов, этим все сказано. Девушки показали свой класс, ребята – потенциал. На сегодня у нас пять олимпийских лицензий.

– Хорошилов внесен в медальный план?

– Считаю так – если не бороться за медаль, то и не надо никуда ехать. И не только Хорошилову, но и всем остальным. Каждый солдат мечтает стать генералом. Есть Олимпиада, которая проходит раз в четыре года – надо либо мечтать о победе, либо остаться дома. Настрой у всех должен быть такой. К чему еще стремиться Хорошилову, если не к медали? Он же не за пятым местом туда отправляется – его он и так способен занять. Вопрос в степени риска, готовности и чтобы все сложилось.

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