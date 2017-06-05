Леонид Мельников: "Шансов у Вонн в мужских соревнованиях нет"

Глава Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников побывал в гостях у "СЭ". Он выразил уверенность в том, что заявление американской горнолыжницы Линдси Вонн о намерении участвовать в мужских соревнованиях – рекламный ход.

– Знаменитая Линдси Вонн заявила о желании участвовать в мужских соревнованиях. Есть ли у нее шансы?

– Нет. Это чисто рекламный ход, который мог придти в голову только американцам. Трасса в Лейк-Луисе, которую она выбрала для этого – достаточно простая. Шансов попасть хотя бы в топ-20 нет, но посоревноваться можно. Там мужчины и женщины соревнуются почти на одном полотне и в одной постановке трассы. Но если взять, например, классические этапы в Гармиш-Партенкирхене, Валь-Гардене или Китцбюэле – там другие скорости, преломление склона, перепад высот. Там Вонн хорошо бы хватило сил просто добраться до финиша, учитывая ее выступления в нынешнем сезоне. Она была физически не готова, не уверена в себе. Хотя. конечно, Линдси великий спортсмен, сумела вернуться после таких тяжелых травм. Но я плохо представляю ее в Венгене, где рекорд скорости 164 км/ч, а протяженность трассы 4,42 км. Там ребята, пройдя ее примерно за две с половиной минуты, долго приходят в себя. В этом плане больше шансов соревноваться с мужчинами у Микаэлы Шифрин, потому что в слаломе не такая разница в перепаде высот и количестве ворот.

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