Леонид Мельников: "Подготовка лыж к старту – как машины в "Формуле-1"

Глава Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников побывал в гостях у "СЭ". Он сравнил подготовку лыж к старту с "Формулой-1".

– На какое количество мест на Олимпиаде вы рассчитываете?

– Восемь спортсменов мы планируем повезти на Игры в Корее. И по квоте, и по результатам. Также в качестве кандидата рассматриваем призера юношеского первенства мира Ефимова – посмотрим, как он справится с переходом во взрослые. Есть Кристина Крюкова, которую после травмы мы пока не можем вывести на прежний уровень. Есть Силантьева – она ближе к слалому-гиганту, но на Универсиаде показала, что может все. Если нам позволит квота, рассчитываем на нее как на командного бойца в параллельном слаломе. Как и перед Сочи, все будет решаться в последний момент, до конца января. Система получения лицензий очень сложная, на прошлых Играх даже австрийцы не смогли заявить полный состав.

– Что мешает российским горнолыжникам, за исключением Хорошилова, выступать стабильнее?

– Здесь много факторов – техника, погода, подготовка трассы. Не на последнем месте технический прогресс в плане экипировки. У того же Хорошилова 11 конструкций лыж, плюс четыре пары ботинок разной мягкости и высоты. Это все должно быть в один день сведено воедино – как машину "Формулы-1" после тренировки загоняют в боксы и начинают настраивать. Есть много моментов, которые нужно подогнать под постановку трассы. Кроме того, молодым, на которых поначалу не давит груз ответственности, нужно посоревноваться и заматереть. У мужчин, кстати, сейчас просто сумасшедшая конкуренция – если взять средний возраст спортсменов, то в скоростном спуске он около 33 лет, в слаломе приближается к 28. Хотя есть вундеркинды, как Кристофферсен.

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