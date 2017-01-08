Кристофферсен выиграл слалом в Адельбодене, Хорошилов - 5-й

Норвежец Хенрик Кристофферсен одержал победу в специальном слаломе на этапе Кубка мира в Адельбодене. Вторым стал итальянец Манфред Мельг, тройку призеров замкнул лидер общего зачета Кубка мира австриец Марсель Хиршер.

Россиянин Александр Хорошилов показал пятый результат. Его соотечественник Павел Трихичев не смог закончить первую попытку.

Адельбоден (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

Слалом

1. Кристофферсен (Норвегия) – 1.54,87 (58,39 + 56,48)

2. Мельг (Италия) – 1.56,70 (58,77 + 57,39)

3. Хиршер (Австрия) – 1.57,06 (59,99 + 57,07)

4. Нойройтер (Германия) – 1.57,11 (59,66 + 57,45)

5. ХОРОШИЛОВ (Россия) – 1.57,32 (59,77 + 57,55)

6. Мюрер (Швеция) – 1.57,49 (59,88 + 57,61)