Итальянка вылетела с трассы на скорости более 100 километров в час

Итальянка Надя Фанкини на этапе Кубка мира вылетела с трассы на скорости более 100 километров в час. Инцидент произошел во время тренировки скоростного спуска. Итальянская спортсменка в результате была эвакуирована на вертолете и госпитализирована.
Отметим, что Фанкини является двукратным призером чемпионатов мира в скоростном спуске.
Bruttissima caduta di Nadia #Fanchini durante le prove della discesa di Altenmarkt....#EurosportSCI pic.twitter.com/2imEq0zcaD– Eurosport IT (@Eurosport_IT) 15 января 2017 г.
outz
- Тренер сказал, что у меня врождённые способности к горнолыжному спорту! - Какие же? - У меня быстро срастаются переломы!
16:47