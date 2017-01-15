Итальянка вылетела с трассы на скорости более 100 километров в час

Итальянка Надя Фанкини на этапе Кубка мира вылетела с трассы на скорости более 100 километров в час. Инцидент произошел во время тренировки скоростного спуска. Итальянская спортсменка в результате была эвакуирована на вертолете и госпитализирована.

Отметим, что Фанкини является двукратным призером чемпионатов мира в скоростном спуске.