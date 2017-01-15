16:28 | ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Итальянка вылетела с трассы на скорости более 100 километров в час

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Итальянка Надя Фанкини на этапе Кубка мира вылетела с трассы на скорости более 100 километров в час. Инцидент произошел во время тренировки скоростного спуска. Итальянская спортсменка в результате была эвакуирована на вертолете и госпитализирована.

Отметим, что Фанкини является двукратным призером чемпионатов мира в скоростном спуске.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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outz

- Тренер сказал, что у меня врождённые способности к горнолыжному спорту! - Какие же? - У меня быстро срастаются переломы!

16:47

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