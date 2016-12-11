Хорошилов стал третьим в слаломе на этапе Кубка мира в Валь-д'Изере

Россиянин Александр Хорошилов занял третье место в слаломе на этапе Кубка мира в Валь-д’Изере. Победу одержал норвежец Хенрик Кристофферсен. Павел Трихичев не смог пройти во вторую попытку, показав 34-й результат.

Отметим, что Хорошилов в прошлом сезоне трижды становился третьим в этой дисциплине на этапах Кубка мира, а в позапрошлом сезоне у него была одна победа.

Валь-д'Изер (Франция)

Кубок мира

Мужчины

Слалом

1. Кристофферсен (Норвегия) – 1.44,54 (51,67 + 53,87)

2. Хиршер (Австрия) – 1.45,29 (51,99 + 53,30)

3. ХОРОШИЛОВ (Россия) – 1.46,46 (51,49 + 54,97)

4. Дигрубер (Австрия) – 1.46,89 (53,12 + 53,77)

5. Гросс (Италия) – 1.47,01 (52,15 + 54,86)

6. Мих. Матт (Австрия) – 1.47,12 (53,62 + 53,50)