Хорошилов стал бронзовым призером на этапе Кубка мира в Кицбюэле

Россиянин Александр Хорошилов стал бронзовым призером в горнолыжном слаломе на этапе Кубка мира в Кицбюэле. Победил австриец Марсель Хиршер, вторым стал британец Дэйв Райдинг.

Кицбюэль (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

Слалом

1. Хиршер (Австрия) - 1.45,23 (54,44 + 50,79)

2. Райдинг (Великобритания) - 1.45,99 (53,32 + 52,57)

3. ХОРОШИЛОВ (Россия) - 1.46,34 (54,18 + 52,16)

4. Хеуген (Норвегия) - 1.46,38 (54,23 + 52,15)

5. Юле (Швейцария) - 1.46,84 (54,34 + 52,50)

6. Нойройтер (Германия) - 1.47,11 (54,16 + 52,95)