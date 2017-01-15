Хорошилов – седьмой в слаломе на этапе Кубка мира в Венгене

Александр Хорошилов показал седьмой результат в слаломе на этапе Кубка мира в швейцарском Венгене. Победу одержал норвежец Хенрик Кристофферсен, вторым стал австриец Марсель Хиршер, тройку призеров замкнул немец Феликс Нойройтер.

Венген (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

Слалом

1. Кристофферсен (Норвегия) - 1.43,31 (52,51 + 50,80)

2. Хиршер (Австрия) - 1.43,46 (53,07 + 50,39)

3. Нойройтер (Германия) - 1.43,94 (53,48 + 50,46)

4. Хиршбюль (Австрия) - 1.44,06 (53,41 + 50,65)

5. Лизеру (Франция) - 1.44,22 (53,66 + 50,56)

6. Харгин (Швеция) - 1.44,30 (53,09 + 51,21)

7. ХОРОШИЛОВ (Россия) - 1.44,49 (52,95 + 51,54)