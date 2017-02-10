Хольденер выиграла суперкомбинацию на чемпионате мира

Швейцарка Венди Хольденер стала чемпионкой мира в суперкомбинации. Серебро взяла ее соотечественница Мишель Гизин, а бронза - у Михаэлы Кирхгассер из Австрии. Единственная представительница России Александра Прокопьева стала 25-й.

Санкт-Мориц (Швейцария)

Чемпионат мира

Женщины

Суперкомбинация

Скоростной спуск + слалом

1. Хольденер (Швейцария) - 1.58,88 (1.17,84 + 41,04)

2. М. Гизин (Швейцария) - 1.58,93 (1.17,47 + 41,46)

3. Кирхгассер (Австрия) - 1.59,26 (1.18,23 + 41,03)

4. Файерабенд (Швейцария) - 1.59,70 (1.18,38 + 41,32)

5. Вонн (США) - 1.59,73 (1.17,75 + 41,98)

6. Ганьон (Канада) - 2.00,15 (1.18,61 + 41,54)...

25. ПРОКОПЬЕВА (Россия) - 2.05,19 (1.20,50 + 44,69)