Хиршер выиграл слалом на этапе Кубка мира в Леви, Хорошилов не завершил первую попытку

Двукратный олимпийский чемпион Марсель Хиршер победил в слаломе на этапе Кубка мира в Леви. Первый и единственный российский победитель этапов Кубка мира Александр Хорошилов не смог завершить первую попытку. Россияне Семен Ефимов и Павел Трихичев не квалифицировались во вторую попытку.

Леви (Финляндия)

Кубок мира

Мужчины

Слалом

1. Марсель Хиршер (Австрия) - 1.51,04 (54,27 + 56,77)

2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) - 1.51,13 (54,34 + 56,79)

3. Андре Мюрер (Швеция) - 1.52,45 (55,32 + 57,13)

4. Рамон Ценхойзерн (Швейцария) - 1.52,49 (55,33 + 57,16)

5. Жан-Батист Гранж (Франция) - 1.52,60 (55,58 + 57,02)

6. Даниэль Юле (Швейцария) - 1.52,61 (55,20 + 57,41)