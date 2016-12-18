Хиршер выиграл гигантский слалом в Альта-Бадии

Австриец Марсель Хиршер выиграл гигантский слалом на этапе Кубка мира в итальянской Альта-Бадии. Второе место занял представитель Франции Матье Фэвр, тройку призеров замкнул итальянец Флориан Эйзат. Россиянин Александр Андриенко не квалифицировался во вторую попытку.

Альта-Бадиа (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Гигантский слалом

1. Хиршер (Австрия) - 2.32,89 (1.16,81 + 1.16,08)

2. Фэвр (Франция) - 2.33,60 (1.17,02 + 1.16,58)

3. Эйзат (Италия) - 2.33,99 (1.17,62 + 1.16,37)

4. Кранец (Словения) - 2.34,79 (1.18,25 + 1.16,54)

5. Феллер (Австрия) - 2.34,80 (1.17,99 + 1.16,81)

6. Нойройтер (Германия) - 2.35,02 (1.17,88 + 1.17,14)