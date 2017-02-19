Хиршер победил в слаломе на чемпионате мира, Хорошилов - пятый

Австриец Марсель Хиршер стал победителем в слаломе на чемпионате мира, который проходит в Санкт-Морице. Ранее на этом же турнире он победил в гигантском слаломе.

Россиянин Александр Хорошилов показал пятый результат.

Санкт-Мориц (Швейцария)

Чемпионат мира

Мужчины

Слалом

1. Хиршер (Австрия) – 1.34,75 (46,43 + 48,32)

2. Феллер (Австрия) – 1.35,43 (47,10 + 48,33)

3. Нойройтер (Германия) – 1.35,68 (47,19 + 48,49)

4. Кристофферсен (Норвегия) – 1.35,79 (47,08 + 48,71)

5. ХОРОШИЛОВ (Россия) – 1.35,80 (47,11 + 48,69)

6. Мюрер (Швеция) – 1.35,85 (47,55 + 48,30)