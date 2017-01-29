Хиршер – первый в слаломе на этапе Кубка мира в Германии

Австрийский спорстмен Марсель Хиршер стал победителем в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в немецком городе Гармиш-Партенкирхен. Александр Андриенко показал 16-й результат.

Горные лыжи

Гармиш-Партенкирхен (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Гигантский слалом

1. Хиршер (Австрия) – 2.39,95 (1.19,85 + 1.20,10)

2. М. Ольссон (Швеция) – 2.41,45 (1.20,21 + 1.21,24)

3. Луйц (Германия) – 2.41,90 (1.20,72 + 1.21,18)

4. Пентюро (Франция) – 2.42,00 (1.19,76 + 1.22,24)

5. Фэвр (Франция) – 2.42,36 (1.20,77 + 1.21,59)

6. Нойройтер (Германия) – 2.42,40 (1.20,26 + 1.22,14...

16. АНДРИЕНКО (Россия) – 2.43,34 (1.22,65 + 1.20,69)