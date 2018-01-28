Хиршер обогнал Херманна Майера и вышел на второе место по победам на Кубке мира

Марсель Хиршер победил в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Гармиш-Партенкирхене. Австриец вышел на второе место по числу побед в истории Кубка мира (55), обогнав Херманна Майера (54). Лидирует с большим отрывом Ингемар Стенмарк (86).

Россияне Павел Трихичев, Александр Андриенко и Иван Кузнецов не квалифицировались сегодня во вторую попытку.

Гармиш-Партенкирхен (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Гигантский слалом

1. Хиршер (Австрия) - 2.40,18 (1.18,64 + 1.21,54)

2. Феллер (Австрия) - 2.41,75 (1.19,62 + 1.22,13)

3. Лигети (США) - 2.41,87 (1.19,27 + 1.22,60)

4. Кристофферсен (Норвегия) - 2.42,01 (1.19,99 + 1.22,02)

5. М. Ольссон (Швеция) - 2.42,15 (1.20,03 + 1.22,12)

6. Килле (Норвегия) - 2.42,31 (1.19,82 + 1.22,49)