Хиршер обогнал Херманна Майера и вышел на второе место по победам на Кубке мира

Марсель Хиршер победил в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Гармиш-Партенкирхене. Австриец вышел на второе место по числу побед в истории Кубка мира (55), обогнав Херманна Майера (54). Лидирует с большим отрывом Ингемар Стенмарк (86).
Россияне Павел Трихичев, Александр Андриенко и Иван Кузнецов не квалифицировались сегодня во вторую попытку.
Гармиш-Партенкирхен (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Гигантский слалом
1. Хиршер (Австрия) - 2.40,18 (1.18,64 + 1.21,54)
2. Феллер (Австрия) - 2.41,75 (1.19,62 + 1.22,13)
3. Лигети (США) - 2.41,87 (1.19,27 + 1.22,60)
4. Кристофферсен (Норвегия) - 2.42,01 (1.19,99 + 1.22,02)
5. М. Ольссон (Швеция) - 2.42,15 (1.20,03 + 1.22,12)
6. Килле (Норвегия) - 2.42,31 (1.19,82 + 1.22,49)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/alpine_skiing/ratings/2017-2018/
inga
"СЭ" такой "СЭ"!...
18:17
karel19
биалон, такой биатлон...
17:46