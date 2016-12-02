20:51 | ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Хьетиль Янсруд: "Готовился в Северной Америке, поэтому не мог сравнить свою форму с другими"

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Норвежец Хьетиль Янсруд остался доволен своим выступлением в супергиганте на этапе Кубка мира в Валь-д’Изере. Он одержал победу, опередив своего соотечественника Акселя Лунда Свиндаля.

– Когда ты побеждаешь, день в любом случае становится прекрасным, даже если гонка складывалась непросто, а ты совершал ошибки, – цитирует AFP Янсруда. – В первой попытке я не мог оценить свою форму. Просто чувствовал себя хорошо, оптимистично настраивался, и все сложилось удачно. На тренировках работал много, поэтому не удивлен своей победой. Очень здорово осознавать, что труды дают результат. Я готовился в Северной Америке, не имел возможности сравнить свои силы с конкурентами, так что тренировки были сложными.

 

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