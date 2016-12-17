Франц победил в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Италии

Австрийский горнолыжник Макс Франц победил в скоростном спуске на этапе Кубка мира в итальянской Валь-Гардене. Второе место занял норвежец Аксель Лунд Свиндаль, третьим стал Стивен Найман.
Валь-Гардена (Италия)
Кубок мира
Мужчины
Скоростной спуск
1. Франц (Австрия) - 1.56,60
2. Свиндаль (Норвегия) - 1.56,64
3. Найман (США) - 1.57,01
4. Тео (Франция) - 1.57,04
5. Гай (Канада) - 1.57,16
6. Кильде (Норвегия) - 1.57,21
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/alpine_skiing/worldcup/2016-2017/