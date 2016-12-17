16:52 | ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Франц победил в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Италии

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Австрийский горнолыжник Макс Франц победил в скоростном спуске на этапе Кубка мира в итальянской Валь-Гардене. Второе место занял норвежец Аксель Лунд Свиндаль, третьим стал Стивен Найман.

Валь-Гардена (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Скоростной спуск

1. Франц (Австрия) - 1.56,60

2. Свиндаль (Норвегия) - 1.56,64

3. Найман (США) - 1.57,01

4. Тео (Франция) - 1.57,04

5. Гай (Канада) - 1.57,16

6. Кильде (Норвегия) - 1.57,21

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/alpine_skiing/worldcup/2016-2017/

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