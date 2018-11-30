Фойц выиграл супергигант на этапе Кубка мира в США

Швейцарский горнолыжник Беат Фойц одержал победу в супергиганте на этапе Кубка мира в американском Бивер-Крике. Второе место занял его соотечественник Мауро Кавицель, третье - норвежец Аксель Лунд Свиндаль.
Горные лыжи
Бивер-Крик (США)
Кубок мира
Мужчины
Супергигант
1. Беат Фойц (Швейцария) - 1.13,59
2. Мауро Кавицель (Швейцария) - 1.13,66
3. Аксель Лунд Свиндаль (Норвегия) - 1.13,67
4. Адриен Тео (Франция) - 1.13,80
5. Жоан Кларэ (Франция) - 1.13,85
5. Винсент Крихмайр (Австрия) - 1.13,85
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