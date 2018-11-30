Фойц выиграл супергигант на этапе Кубка мира в США

Швейцарский горнолыжник Беат Фойц одержал победу в супергиганте на этапе Кубка мира в американском Бивер-Крике. Второе место занял его соотечественник Мауро Кавицель, третье - норвежец Аксель Лунд Свиндаль.

Горные лыжи

Бивер-Крик (США)

Кубок мира

Мужчины

Супергигант

1. Беат Фойц (Швейцария) - 1.13,59

2. Мауро Кавицель (Швейцария) - 1.13,66

3. Аксель Лунд Свиндаль (Норвегия) - 1.13,67

4. Адриен Тео (Франция) - 1.13,80

5. Жоан Кларэ (Франция) - 1.13,85

5. Винсент Крихмайр (Австрия) - 1.13,85

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