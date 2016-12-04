Фэвр - лучший в гигантском слаломе на этапе в Валь-д'Изере

Француз Матье Фэвр занял первое место в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Валь-д'Изере. Вторым стал серебряный призер Олимпиады в Сочи Марсель Хиршер. Россиянин Павел Трихичев не квалифицировался во вторую попытку.

Валь-д'Изер (Франция)

Кубок мира

Мужчины

Гигантский слалом

1. Фэвр (Франция) - 2.25,01 (1.11,63 + 1.13,38)

2. Хиршер (Австрия) - 2.25,50 (1.11,62 + 1.13,88)

3. Пентюро (Франция) - 2.26,12 (1.12,70 + 1.13,42)

4. Фанара (Франция) - 2.26,53 (1.12,06 + 1.14,47)

5. Мюффа-Жанде (Франция) - 2.26,81 (1.12,39 + 1.14,42)

6. Де Алипрандини (Италия) - 2.27,14 (1.13,15 + 1.13,99)