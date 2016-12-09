Елена Вяльбе: "Макларен прекрасно осваивает деньги, у него нет доказательств"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила мнение, что работа комиссии Ричарда Макларена является прекрасным осваиванием денег. По ее словам, стало очевидно, что у следователя ВАДА нет конкретных доказательств допинг-программы в России.
- Мне кажется, что все поняли, что ничего у человека нет, - приводит "Р-Спорт" слова Вяльбе. - Ни у него, ни у кого-то другого. То, что они там прекрасно осваивают деньги… Якобы какие-то еще расследования проводят. Если будут все пробы вскрывать, мы хотим находиться рядом. Тем более все, тот же СКР проводит расследования тоже. Знаю за свою команду, нечего там находить. Безусловно, если только там, грубо говоря, сам Гриша (Родченков. - Прим. "СЭ") не взял и что-то кому-то куда-то не налил, не подлил.
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Don
XA xaxax, да что ты, серьезно?))) Кто проводил эти исследования, когда они проводились и кто при этом присутствовал у него тоже есть?))))
15:23
Ралпачан Фляйшманъ
вот уж проклятые русские) сказали ж открытым текстом: платить и каяться. а они подвергают сомнению измышления канадского маразматика)))
15:00
XA xaxax
А у Вяльбе есть доказательства что Макларен ангажирован? Ах нет... а у него есть, например результаты лабораторных исследований проб
14:58