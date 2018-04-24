Экспертный совет Минспорта признал удовлетворительной работу РФГС в сезоне-2017/18

Экспертный совет Минспорта РФ признал удовлетворительной работу Российской федерации горнолыжного спорта (РФГС) в завершившемся сезоне, информирует официальный сайт РФГС.

Перед членами совета от РФГС выступили с сообщениями старший тренер женской сборной России Анастасия Попкова и старший тренер мужской команды Павел Шестаков. По итогам состоявшегося обсуждения выступление российских горнолыжников в сезоне-2017/18 было признано удовлетворительным. Также был отмечен ряд успешных выступлений российских горнолыжников в Кубке мира, на юниорском чемпионате мира, в континентальных кубках, где были завоеваны медали.

"На заседании совета было подчеркнуто, что в работе федерации над ростом мастерства спортсменов и улучшения ими своих результатов в минувшем сезоне сохранялась положительная динамика. Увеличилось количество конкурентоспособных на международной арене спортсменов, что свидетельствует о правильности выбранных федерацией направлений деятельности и ее курса в целом", - говорится в заявлении РФГС.