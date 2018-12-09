Американка Шиффрин выиграла параллельный слалом на этапе Кубка мира в Санкт-Морице

Американская горнолыжница Микаела Шиффрин победила в параллельном слаломе на пятом этапе Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице.

Второй стала Петра Влгова из Словакии, тройку призеров замкнула Венди Хольденер из Швейцарии. Благодаря этой победе, Шиффрин упрочила свое лидерство в общем зачете Кубка мира. Она набрала 689 очков. Ее ближайшая преследовательница Петра Влгова отстает на 613 баллов.

Санкт-Мориц (Швейцария)

Кубок мира

Женщины

Параллельный слалом

1. Микаела Шиффрин (США)

2. Петра Влгова (Словакия)

3. Венди Хольденер (Швейцария)

4. Катарина Линсбергер (Австрия)

5. Нина Хавер (Норвегия)

6. Штефани Бруннер (Австрия)