Алексис Пинтюро: "Пока сезон не начнется, не знаешь, насколько ты быстр"

Француз Алексис Пинтюро выразил радость по поводу победы на первом этапе Кубка мира в гигантском слаломе. По его словам, перед стартом он не знал, в какой форме конкуренты.

– Здорово начать с победы, – цитирует AFP Пинтюро. – Пока сезон не начнется, не знаешь, насколько ты хорош, насколько быстр. Этап в Зельдене дал полезную информацию. Тут нет никакой стратегии. Просто выходишь на старт и делаешь свое дело.

Теперь у меня 16 побед на этапах Кубка мира. Кто-то считает, что я обошел легендарного Жана-Клода Килли (15 побед на этапах), кто-то думает, что еще нет, если еще прибавить три его победы на Олимпиаде. Но на самом деле эти достижения – не цель для меня. Я получаю удовольствие. Килли – один из величайших горнолыжников в истории.