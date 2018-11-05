24-летний горнолыжник погиб после падения на параплане

Швейцарский горнолыжник Джанлука Барандун скончался после падения на параплане, информирует пресс-служба Федерации лыжных видов спорта. Инцидент произошел 4 ноября в Шлуайне. Приземляясь, 24-летний спортсмен сделал несколько оборотов по спирали и на большой скорости врезался в землю.

Отметим, что лучшим результатом в карьере Барандуна было девятое место в комбинации на этапеКубка мира в Бормио (Италия). Федерация лыжных видов спорта Швейцарии выразила соболезнования родным и близким погибшего.